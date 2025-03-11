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Лавров заявил о грубом нарушении и игнорировании принципов ОБСЕ

Лавров: все изначальные цели и принципы создания ОБСЕ грубо нарушаются
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Принципы и цели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грубо нарушаются и игнорируются. Об этом 11 марта сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

«Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется и которые были согласованы консенсусом, сейчас грубо нарушаются и игнорируются», — сказал Лавров.

Он отметил, что Синирлиоглу возглавил секретариат в «непростое время». Также министр отметил, что в настоящее время ОБСЕ находится в глубоком кризисе по вине стран — членов НАТО и Европейского союза (ЕС).

Министр уточнил, что Москва рассчитывает на опыт и мудрость нового генерального секретаря организации.

«У нас нет сомнений, что вы сделаете всё возможное для того, чтобы вернуть ОБСЕ к истокам, к тем самым принципам, которые торжественно были провозглашены на многочисленных саммитах, в декларациях и которые сейчас очень-очень нужны Европе», — добавил глава МИД РФ.

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В пресс-службе российского Министерства иностранных дел 10 марта сообщили, что на переговорах Лавров поднимет темы безопасности журналистов и путей повышения эффективности профильных структур ОБСЕ на этом направлении. Уточнялось, что визит Синирлиоглу в Москву будет двухдневным.

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