Лавров заявил о грубом нарушении и игнорировании принципов ОБСЕ
Принципы и цели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грубо нарушаются и игнорируются. Об этом 11 марта сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
«Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется и которые были согласованы консенсусом, сейчас грубо нарушаются и игнорируются», — сказал Лавров.
Он отметил, что Синирлиоглу возглавил секретариат в «непростое время». Также министр отметил, что в настоящее время ОБСЕ находится в глубоком кризисе по вине стран — членов НАТО и Европейского союза (ЕС).
Министр уточнил, что Москва рассчитывает на опыт и мудрость нового генерального секретаря организации.
«У нас нет сомнений, что вы сделаете всё возможное для того, чтобы вернуть ОБСЕ к истокам, к тем самым принципам, которые торжественно были провозглашены на многочисленных саммитах, в декларациях и которые сейчас очень-очень нужны Европе», — добавил глава МИД РФ.
В пресс-службе российского Министерства иностранных дел 10 марта сообщили, что на переговорах Лавров поднимет темы безопасности журналистов и путей повышения эффективности профильных структур ОБСЕ на этом направлении. Уточнялось, что визит Синирлиоглу в Москву будет двухдневным.