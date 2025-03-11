ВС РФ освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный», — указано в заявлении.

В ведомстве также добавили, что за сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих. Кроме того, были поражены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также 20 автомобилей. Уточняется, что 12 украинских боевиков сдались в плен российской армии.

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