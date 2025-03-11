Подросток попал в реанимацию из-за падения с самоката в Петербурге
Подросток из Санкт-Петербурга упал с самоката и попал в реанимацию. Он получил различные травмы головы, сообщает телеканал «78» во вторник, 11 марта.
Инцидент произошел накануне вечером. Во дворе дома на Искровском проспекте 13-летний мальчик катался на самокате. В какой-то момент по неосторожности школьник упал и сильно ударился головой об асфальт.
Несовершеннолетнего отвезли в больницу с открытой ЧМТ, ушибом мозга, переломом костей черепа и другими повреждениями. Его состояние оценивается как тяжелое.
Летом в Петербурге произошел похожий случай. 10-летний мальчик не справился с управлением самоката и упал в канаву. Ребенок умер от полученных травм.