Псковская «Ласточка» перевезла более 124 тыс. человек с начала года
Пассажирские поезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург — Псков/Печоры, перевезли 124,4 тыс. человек за первые два месяца 2025 года. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается в Telegram-канале «СПб-Главный».
За минувший февраль «Ласточки» перевезли 56,3 тыс. пассажиров. Это соответствует уровню 29 дней февраля прошлого, високосного, года, пишет Псковская лента новостей.
Ранее сообщалось, что между Псковом и Мурманском начал курсировать прямой поезд. Время в пути составляет около 33 часов.