Площадь Хошимина появилась в Выборгском районе Петербурга

Площадь Хошимина появилась в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного во вторник, 11 марта.

Локация находится восточнее дома № 15 по проспекту Просвещения, рядом с уже существующей улицей Хошимина. Решение о присвоении названия было принято на заседании топонимической комиссии 12 декабря 2024 года.

По информации телеканала «78», название выбрали в честь вьетнамского города-побратима Петербурга. Рядом с площадью также установлен памятник Хо Ши Мину — первому президенту Вьетнама, в честь которого и был назван Хошимин.

Ранее, в марте, сообщалось, что в Петербурге открыли генеральное консульство Мьянмы. По словам Беглова, открытие организации в исключительно короткие сроки стало возможным благодаря совместным усилиям сторон.