Врач рассказал о симптомах болезней почек

Отеки различных локализаций могут говорить о патологических процессах в почках. О некоторых симптомах заболеваний парного органа 12 марта «Известиям» рассказал врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин.

«При нарушении работы почек могут возникнуть разнообразные симптомы. К одному из них относятся отеки различных локализаций — лица, рук, ног. Они возникают в связи с задержкой жидкости из-за нарушения выведения почками натрия и воды», — объяснил он.

Низин напомнил, что также симптомом наличия патологии могут быть изменения в мочеиспускании. Например, оно становится редким или, наоборот, учащенным, прерывистым. Также могут возникать изменения в свойствах мочи. При инфекционных процессах она становится пенистой или мутной, при мочекаменной болезни — с примесью крови. При этом ее появление нередко выявляется только при сдаче анализа.

Кроме того, может возникать боль в пояснице, чаще с одной стороны. Она бывает при воспалительном процессе, например пиелонефрите, обострении мочекаменной болезни. Также могут возникать неспецифические признаки, среди которых усталость, слабость, снижение аппетита, тошнота, рвота, кожный зуд, повышение артериального давления.

«Данные общего анализа мочи помогут заподозрить воспаление в мочевыводящей системе или мочекаменную болезнь. Исследование крови на креатинин, мочевину и электролиты (калий, натрий, кальций, фосфор) необходимы для оценки работы почек. Ультразвуковое исследование почек позволяет оценить их структуру, признаки нарушения оттока мочи и выявить при хорошей визуализации камни, кисты, опухоли», — отметил уролог.

Специалист подчеркнул, что при необходимости и по показаниям может потребоваться сдача биопсии почки.

«Важно понимать, что ранняя стадия заболеваний почек часто протекает бессимптомно или с неспецифическими проявлениями, поэтому так важно проходить ежегодные профилактические осмотры и чекапы», — отметил врач.

В профилактике болезней почек можно выделить несколько важных моментов. Например, нужно употреблять в сутки не более 5 г соли и поддерживать водный баланс — не менее 1,5–2 л при отсутствии противопоказаний, среди которых, например, сердечная недостаточность, рекомендовал Низин.

При наличии хронических заболеваний, например артериальной гипертензии, сахарного диабета, их необходимо корректировать вместе с врачом. Если уже выявлено заболевание почек, также важно наблюдаться у врача и соблюдать его рекомендации, заключил уролог.

27 февраля врач-уролог, андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев рассказал «Известиям» о неочевидных симптомах заболеваний почек. По его словам, к таким признакам относятся затрудненное или учащенное мочеиспускание, нередко сопровождающееся неприятными ощущениями, а также симптомы, характерные для цистита. Кроме того, стоит обратить внимание на отечность лица и ног, снижение аппетита, наличие крови в моче, ноющие или острые боли в поясничной области и спине, добавил врач.