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Врач рассказал о симптомах болезней почек

Врач Низин: отеки различных локализаций могут говорить о заболевании почек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Отеки различных локализаций могут говорить о патологических процессах в почках. О некоторых симптомах заболеваний парного органа 12 марта «Известиям» рассказал врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин.

«При нарушении работы почек могут возникнуть разнообразные симптомы. К одному из них относятся отеки различных локализаций — лица, рук, ног. Они возникают в связи с задержкой жидкости из-за нарушения выведения почками натрия и воды», — объяснил он.

Низин напомнил, что также симптомом наличия патологии могут быть изменения в мочеиспускании. Например, оно становится редким или, наоборот, учащенным, прерывистым. Также могут возникать изменения в свойствах мочи. При инфекционных процессах она становится пенистой или мутной, при мочекаменной болезни — с примесью крови. При этом ее появление нередко выявляется только при сдаче анализа.

Кроме того, может возникать боль в пояснице, чаще с одной стороны. Она бывает при воспалительном процессе, например пиелонефрите, обострении мочекаменной болезни. Также могут возникать неспецифические признаки, среди которых усталость, слабость, снижение аппетита, тошнота, рвота, кожный зуд, повышение артериального давления.

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«Данные общего анализа мочи помогут заподозрить воспаление в мочевыводящей системе или мочекаменную болезнь. Исследование крови на креатинин, мочевину и электролиты (калий, натрий, кальций, фосфор) необходимы для оценки работы почек. Ультразвуковое исследование почек позволяет оценить их структуру, признаки нарушения оттока мочи и выявить при хорошей визуализации камни, кисты, опухоли», — отметил уролог.

Специалист подчеркнул, что при необходимости и по показаниям может потребоваться сдача биопсии почки.

«Важно понимать, что ранняя стадия заболеваний почек часто протекает бессимптомно или с неспецифическими проявлениями, поэтому так важно проходить ежегодные профилактические осмотры и чекапы», — отметил врач.

В профилактике болезней почек можно выделить несколько важных моментов. Например, нужно употреблять в сутки не более 5 г соли и поддерживать водный баланс — не менее 1,5–2 л при отсутствии противопоказаний, среди которых, например, сердечная недостаточность, рекомендовал Низин.

При наличии хронических заболеваний, например артериальной гипертензии, сахарного диабета, их необходимо корректировать вместе с врачом. Если уже выявлено заболевание почек, также важно наблюдаться у врача и соблюдать его рекомендации, заключил уролог.

27 февраля врач-уролог, андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев рассказал «Известиям» о неочевидных симптомах заболеваний почек. По его словам, к таким признакам относятся затрудненное или учащенное мочеиспускание, нередко сопровождающееся неприятными ощущениями, а также симптомы, характерные для цистита. Кроме того, стоит обратить внимание на отечность лица и ног, снижение аппетита, наличие крови в моче, ноющие или острые боли в поясничной области и спине, добавил врач.

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