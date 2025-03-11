На Украину завезено столько оружия, что его хватит на многие месяцы после остановки поставок из США. Об этом 11 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вооружения завезено столько, что даже после остановки поставок украинцам будет еще многие многие-месяцы чем и на что воевать, если не разворуют и не продадут», — сказал он.

Песков добавил, что если глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск все-таки отключит свои системы связи для Вооруженных сил Украины (ВСУ), то киевский режим вскоре получит альтернативу этому.

Газета Financial Times сообщила 8 марта, что чиновники в Евросоюзе ищут альтернативные варианты спутниковой связи Starlink для Украины. Переговоры ведут четыре крупных оператора из Люксембурга, Испании, Великобритании и Франции, уточнило издание.

До этого, 6 марта, военный аналитик рассказал о возможностях ВС РФ при отключении Starlink на Украине. В этот период разведка, коммуникации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут уязвимы, и для российской армии это хороший шанс продвинуться и надавить на противника.