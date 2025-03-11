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В Москве обсудили развитие электросетевого комплекса Тувы

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Фото: ПАО «Россети»
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Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на встрече в Москве обсудили развитие энергетического комплекса региона и работу компании «Россети Сибирь Тываэнерго» в статусе системообразующей территориальной сетевой организации. Об этом сообщила пресс-служба «Россетей».

«Важными индикаторами качества жизни являются надежность и доступность энергоснабжения. Благодарю руководство Группы „Россети“ за поддержку в этом вопросе. Сегодня на встрече мы обсудили ход реализации Комплексного плана энергоснабжения Тувы и первоочередные мероприятия по ремонту электрических сетей, полученных „Россети Сибирь Тываэнерго“ с января 2025 года в качестве системообразующей территориальной сетевой организации», — заявил Владислав Ховалыг.

Андрей Рюмин отметил, что Группа «Россети» завершает работу на нескольких магистральных объектах в рамках Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов Тувы. В частности, речь идет об увеличении трансформаторной мощности подстанции 500 кВ «Означенное», которая участвует в выдаче электроэнергии Саяно-Шушенской ГЭС и входит в состав питающего Туву энергокольца.

«В числе приоритетов — подключение к сети горнодобывающего производства на Ак-Сугском месторождении меди, которое входит в число крупнейших в России. Кроме того, реализуем несколько проектов, нацеленных на рост надежности энергоснабжения Кызыла и близлежащих районов», — рассказал Андрей Рюмин.

Среди перспективных задач он назвал увеличение пропускной способности транзита 220 кВ «Шушенская-опорная — Туран — Кызылская» со строительством новых ЛЭП. В проект входит реконструкция подстанции 220 кВ «Туран», которая обеспечивает электроэнергией центральные и восточные районы Тувы.

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