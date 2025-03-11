В Тульской области на месяц закроют дороги для большегрузов
Движение большегрузов массой более 4 т ограничат в Тульской области с 1 по 30 апреля. На трассах установят необходимые дорожные знаки, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник на оперативном совещании.
Мера необходима для обеспечения сохранности автомобильных дорог в период весенней распутицы. По информации ТСН24, уже подписан соответствующий приказ.
Исключения составят автодорога Тула — Новомосковск и участок трассы М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск — Новомосковск).
Ранее сообщалось, что Тульская область по итогам 2024 года заняла первое место в России по темпам снижения количества погибших на региональных дорогах в результате ДТП. Это лучший результат за последние 45 лет.