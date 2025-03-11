Ограничения сняли в аэропортах Москвы, Нижнего Новгорода и Ярославля

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 11 марта сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.

«В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 09:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он.

Представитель Росавиации указал, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

11 марта на фоне массированной атаки украинских дронов ограничительные меры вводились Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Коснулось это и воздушной гавани Нижнего Новгорода, и аэропорта Туношна в Ярославской области. Позднее сообщалось о снятии ограничений в Шереметьево.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области.