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Песков призвал не спешить надевать розовые очки насчет действий США

Песков: сейчас многие спешат надевать розовые очки насчет действий США
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Российской стороне нужно быть готовой отстаивать свои интересы и не спешить надевать розовые очки на фоне улучшения отношений Москвы и Вашингтона. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но всё-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы», — сказал он на научно-практической конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».

По его словам, многие поспешно надевают розовые очки и начинают говорить о том, что Вашингтон прекратит поставлять вооружение на Украину, а американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск отключит свои системы.

Песков отметил, что у России всё получается и без этих действий с американской стороны. Кроме того, он уточнил, что даже после приостановки поставок вооружения Украине хватит запасов, чтобы продолжать конфликт на протяжении долгих месяцев.

«У наших ребят получается и без всяких отключений, и без всяких остановок. И они идут вперед, и так же должны идти вперед журналисты. Все те, кто занимается информацией, и те, кто принимает участие в той информационной войне, которая нам навязана. И ее тоже мы выиграем, ибо по другому быть не может», — добавил пресс-секретарь президента.

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Агентство Bloomberg 10 марта сообщило, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают меры по смягчению антироссийских санкций. Отмечалось, что это в том числе коснется ограничений цен на нефть.

В свою очередь американский разведчик и аналитик Скотт Риттер 8 марта заявил, что Москва готова к возможным новым санкциям со стороны Вашингтона. По его словам, Россия приняла все необходимые меры для смягчения последствий любых действий со стороны США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели спецоперации по защите Донбасса.

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