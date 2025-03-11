В Сургуте назвали сроки сдачи новой набережной

Готовность новой набережной в районе Ледового дворца спорта в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) составляет 69%. Ее протяженность составит 1542 м, сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram.

Как уточнили в городской администрации, уже завершены монтаж анкерных тяг, обустройство железобетонного оголовка, дренажной фильтрационной призмы и видовых площадок перед амфитеатрами.

Далее территорию набережной благоустроят велодорожками, местом для прогулок и деревьями, пишет ИА «Ура.ру».

Строительные работы начались в 2022 году. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец октября 2025 года.