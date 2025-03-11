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Президента Южной Осетии выписали из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Президента Южной Осетии Алана Гаглоева выписали из больницы после гипертонического криза. Об этом 11 марта сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Президента Южной Осетии Алана Гаглоева сегодня выписали из Республиканской клинической больницы», — написал он.

Меняйло добавил, что состояние президента стабильное. Он получил всю необходимую медицинскую помощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением.

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6 марта сообщалось, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев находится в медицинском учреждении города Владикавказа. По данным СМИ, Гаглоева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Однако пресс-секретарь тогда отказалась комментировать его состояние здоровья. Позднее президент России Владимир Путин пожелал выздоровления Гаглоеву.

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