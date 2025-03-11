Военное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не проводит даже первоначальной подготовки, не говоря уже о медицинской, огневой и тактической. Об этом 11 марта рассказал пленный военнослужащий ВСУ Александр Хухрянский.

Он рассказал, что был мобилизован и проходил военную службу в тыловых подразделениях ВСУ более двух лет.

«Мы 2,5 года уже служим в тыловой части, а БЗВП (базовая военная подготовка. — Ред.) еще не было. В 51 год БЗВП проходить — это, конечно, глупо, я думал, что-то будет более серьезное. Руководства не было, они все в отпуске были. У нас был один «бугор» Сережа, он развозит людей на позиции на пикапе», — сказал он.

Хухрянский указал, что на вопросы о пункте назначения водитель им конкретно не отвечал. После его и других мобилизованных высадили в поле и загрузили в боевую машину.

«Прибыв на место, я спустился в подвал. Нас начали обстреливать, скидывать гранаты. Я понял, что нас здесь похоронят живьем», — добавил он, указав, что при нынешней украинской власти эффективно вести боевые действия невозможно.

8 марта пленный военнослужащий ВСУ Александр Котеленец рассказал о своем обучении в Германии, где он изучал использование пулемета Browning только в теории. По его словам, среди мобилизованных практически не было молодежи.