Маск сообщил об украинском следе в кибератаке на соцсеть X
В массированной кибератаке на социальную сеть X (бывший Twitter) 10 марта принимали участие украинские IP-адреса. Об этом 11 марта сообщил предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и владелец платформы Илон Маск в интервью телеканалу Fox Business.
«Мы пока не уверены в деталях, но произошла крупная кибератака с целью вывести X из строя. IP-адреса указывают на регион Украины», — рассказал он.
При этом Маск не дал точных разъяснений по причинам атак на соцсеть.
О крупной кибератаке на соцсеть Х стало известно накануне. Тогда Маск уточнял, что в ходе настоящей атаки могла участвовать либо большая скоординированная группа, либо целое государство. По его словам, в данной кибератаке задействованы значительные ресурсы.