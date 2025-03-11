В Домодедово сообщили о 10 ушедших на запасные аэродромы рейсах
На запасные аэродромы были перенаправлены 10 самолетов, а восемь рейсов задержаны из-за действия временных ограничений на работу аэропорта Домодедово. Об этом 11 марта «Известиям» сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«На данный момент на запасные аэродромы ушли 10 воздушных судов. На вылет задержано восемь рейсов, с пассажирами работают представители авиакомпаний, требования Федеральных авиационных правил соблюдаются в полном объеме», — говорится в сообщении.
11 марта на фоне массированной атаки украинских БПЛА ограничительные меры вводились также в Домодедово, Внуково и Жуковском. Коснулось это и воздушной гавани Нижнего Новгорода, и аэропорта Туношна в Ярославской области.