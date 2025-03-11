Прокуратура проверит соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Подмосковье
Прокуратура взяла на контроль атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.
«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам», — говорится в сообщении.
Тем временем администрация Раменского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что в результате атак БПЛА пострадавших нет. Кадры последствий атаки дронов на территории округа показал корреспондент «Известий».
В одной из квартир начался пожар, который оперативно потушили, на улице повреждения получили несколько автомобилей.
11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 73 сбитых беспилотников, летевших на столицу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак один человек погиб и трое ранены в Подмосковье.