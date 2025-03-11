Как выбрать подержанный автомобиль: на что обратить внимание перед покупкой

На фоне повышения цен на отечественном авторынке многие россияне стали присматриваться к подержанным автомобилям. Однако здесь автолюбителей поджидает немало рисков. Как проверить состояние машины и какие нюансы следует учесть до заключения договора купли-продажи, рассказывают «Известия».

Где приобрести автомобиль с пробегом

Огромный выбор подержанных автомобилей сегодня представляет множество онлайн-площадок. Например, «Авито» и Auto.ru. Удобство таких сервисов в том, что покупатель может выбрать машину по определенным параметрам и в заданной ценовой категории.

Кроме того, можно задать параметр «проверенный продавец», что заметно сокращает шансы купить битый или угнанный автомобиль. Также есть возможность связаться с продавцом или официальным дилером и напрямую выяснить все вопросы.

Особо внимательно следует отнестись к объявлениям от перекупщиков и юридических лиц, в частности таксопарков, так как часто на продажу выставляются машины со скрученным спидометром или восстановленные после ДТП.

Помимо этого, автоэксперты рекомендуют избегать автомобильные марки, популярные в такси, чтобы затем не пришлось тратиться на замену запчастей. Впрочем, выяснить, как обстоит дело с запчастями, стоит в любом случае, особенно когда речь идет об иномарках.

Как проверить пробег автомобиля

Средний пробег для большинства автомобилей составляет около 300 тыс. км. Именно к этому времени изнашивается большинство дорогостоящих деталей. Поэтому один из самых действенных способов проверить, не скручен ли пробег, — оценить состояние основных функциональных элементов автомобиля: руля, педалей, тормозных колодок, протектора покрышек и др.

Но в первую очередь стоит изучить приборную панель. При скручивании на ней нередко остаются следы в виде царапин, трещин и неровностей рядом с креплением. Любые подозрения на стороннее вмешательство в работу механизма должны насторожить покупателя. Также опрошенные «Известиями» эксперты советуют посмотреть состояние лакокрасочного покрытия. Если видно много сколов, царапин, это тоже может означать большой километраж.

Дать представление о реальном пробеге автомобиля могут и записи в сервисной книжке. Чем активнее и дольше используется транспортное средство, тем чаще владельцу приходится посещать сервисный центр. Каждый такой визит фиксируется в сервисной книжке. Если в ней имеются исправления, это может говорить о недобросовестности продавца.

Правила осмотра автомобиля с пробегом

Осматривать автомобиль, выставленный на продажу, рекомендуется при дневном освещении. Не лишним будет взять с собой фонарик и измеритель толщины краски. Во время осмотра следует обратить внимание на оттенки цвета кузова, дверей, багажника и других деталей. Если они отличаются, то, скорее всего, один из элементов был заменен или перекрашен. Вполне вероятно, что из-за ДТП.

Также следует внимательно осмотреть зазоры между деталями кузова, пороги, пол багажного отделения, стекла и салон, включая внутреннюю обивку. И, конечно, важно проверить ходовую часть. Для этого нужно завести двигатель и прогреть его до рабочих температур. Но сразу двигаться не стоит. Сначала надо убедиться, что нет прогазовки. В противном случае это может свидетельствовать о наличии неполадок.

Самостоятельно провести осмотр подержанного авто не всегда просто. Поэтому стоит обратиться в сервисный центр, лучше всего официальный, где проводят обслуживание и диагностику автомобилей конкретной марки.

Помимо этого, перед заключением договора следует проверить владельца авто через специальный сервис. При проверке может выясниться, что автомобиль числится в угоне, находится в залоге у банка или в отношении продавца возбуждено исполнительное производство, что может привести к ограничениям в езде.

Как сбить цену при покупке б/у авто

На стоимость автомобиля влияет много параметров: марка машины, год выпуска, пробег, число владельцев, наличие или отсутствие повреждений, полный комплект документов и их юридическая чистота, средняя рыночная стоимость на аналогичные модели и ряд других факторов.

Между тем при грамотном подходе покупатель может существенно сэкономить на покупке авто. Особенно если продавец не сообщил о каких-либо дефектах, которые затем обнаружились при осмотре. Например, можно добиться большой скидки, если в автомобиле при большом пробеге не происходила замена расходных материалов — ремней, цепей, масла или фильтров, рассказал «Известиям» директор по продажам «СберАвто» Станислав Бабух.

Эксперт отметил, что поводом для снижения цены также служат повреждения маркировочных табличек, отсутствие подушек безопасности, коррозия кузова и наличие других неисправностей, для устранения которых потребуется ремонт. Еще одна серьезная причина — нет оригинала ПТС. Кроме того, отсутствие сменной резины и второго комплекта ключей от машины тоже может стать поводом для снижения цены.

При этом специалисты советуют соблюдать правила торга. О возможности снижения цены можно узнать еще при первом звонке. Но переходить к достижению конкретных договоренностей стоит только после знакомства и тщательного осмотра автомобиля.

Ранее «Известия» назвали среднюю стоимость автомобилей с пробегом в России.