Железнодорожная инфраструктура станции Домодедово получила повреждения
Железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово незначительно повреждена в результате ночной атаки беспилотников. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
В МЖД уточнили, что на месте происшествия никто не пострадал.
«В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. <…> В настоящее время движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области», — говорится в посте.
В настоящее время специалисты принимают меры по нормализации графика движения.
Позднее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева проинформировала, что движение полностью восстановлено.
«Движение поездов восстановлено. Запущены дополнительные автобусы на Москву», — сообщила она в своем Telegram-канале.
11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 69 сбитых беспилотниках, летевших на столицу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак один человек погиб и трое ранены в Подмосковье.