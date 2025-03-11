Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
Мир
Трамп указал на нежелание США тратить миллиарды долларов на поддержку Украины
Мир
В конгрессе США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября
Мир
Посольство РФ указало на срежиссированные акции в поддержку Украины в Швеции
Мир
Reuters сообщило об отсутствии у Трампа требований по демилитаризации Украины
Общество
Синоптик спрогнозировал дожди в Москве до выходных
Мир
Посольство РФ не обладает данными о россиянах среди заложников в поезде в Пакистане
Экономика
С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно
Экономика
Для туроператоров могут ввести оборотные штрафы
Общество
В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов
Спорт
Поражение «Динамо» обеспечило «Локомотиву» первое место в Западной конференции
Мир
Рубио сообщил о поручении Трампа и Зеленского завершить сделку по ресурсам
Мир
Йеменские хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном море
Мир
Посол РФ рассказал о снижении активности сторонников Украины в Албании
Экономика
Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
Экономика
Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты
Мир
Источник рассказал о роли США в соглашении Дамаска с курдами

Жители Суджанского района рассказали о мародерстве ВСУ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Жители Суджанского района Курской области рассказали «Известиям», как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вламывались в дома.

«Пришли, забрали машину, забрали прицеп. Забрали из сейфа оружие, у мужа было. Мы спрятались, боялись. Они думали, что никого нет. Двери взламывали, а мы в сарае прятались», — поделилась местная жительница.

По словам еще одной женщины, их спасло то, что не было сильных морозов. Она добавила, что в сарае не было ни обогревателя, ни печи, ни дров.

«Видно, что еще дымятся дома после недавних боев. Хутор полностью зачищен, войска пошли дальше», — уточнил корреспондент издания Эмиль Тимашев.

Однако обстрелы со стороны противника по Суджанскому району всё еще продолжаются. Под один из них попал и Тимашев: ему вместе с российскими военными пришлось добираться до укрытия на машине.

«Пришлось пробежаться, начался обстрел, и уже стали активно бить прицельным огнем», — отметил журналист.

Дорога победы: контроль трассы Суджа – Рыльск приближает освобождение Курской области
Взятие Свердликово решило сразу две задачи для последующего наступления

9 марта военнослужащие ВС РФ рассказали о своей работе по освобождению Суджанском района от ВСУ. Отрезав противника от пути снабжения, бойцы блокируют практически весь район, где могут находиться несколько тысяч украинских боевиков. Отмечалось, что российские подразделения уже освободили населенные пункты Старая Сорочина, Николаевка и Викторовка.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025