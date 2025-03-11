Жители Суджанского района рассказали о мародерстве ВСУ
Жители Суджанского района Курской области рассказали «Известиям», как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вламывались в дома.
«Пришли, забрали машину, забрали прицеп. Забрали из сейфа оружие, у мужа было. Мы спрятались, боялись. Они думали, что никого нет. Двери взламывали, а мы в сарае прятались», — поделилась местная жительница.
По словам еще одной женщины, их спасло то, что не было сильных морозов. Она добавила, что в сарае не было ни обогревателя, ни печи, ни дров.
«Видно, что еще дымятся дома после недавних боев. Хутор полностью зачищен, войска пошли дальше», — уточнил корреспондент издания Эмиль Тимашев.
Однако обстрелы со стороны противника по Суджанскому району всё еще продолжаются. Под один из них попал и Тимашев: ему вместе с российскими военными пришлось добираться до укрытия на машине.
«Пришлось пробежаться, начался обстрел, и уже стали активно бить прицельным огнем», — отметил журналист.
9 марта военнослужащие ВС РФ рассказали о своей работе по освобождению Суджанском района от ВСУ. Отрезав противника от пути снабжения, бойцы блокируют практически весь район, где могут находиться несколько тысяч украинских боевиков. Отмечалось, что российские подразделения уже освободили населенные пункты Старая Сорочина, Николаевка и Викторовка.