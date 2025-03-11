В Белгородской области 36 населенных пунктов остались без света после атак БПЛА

В результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области была повреждена линия электропередач, без света остались 36 населенных пунктов. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Красная Яруга атакован вражеским беспилотником — повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов в Краснояружском районе и село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

Кроме того, в поселке Майский Белгородского района в результате атак двух FPV-дронов были повреждены кровли двух частных домовладений. Также в селах Нечаевка и Малиновка были повреждены жилые дома.

По словам Гладкова, в городе Валуйки произошло возгорание в доме после того, как по нему ударил дрон. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Помимо этого был полностью уничтожен соседний дом, два частных строения и два автомобиля.

Губернатор добавил, что в селе Муром Шебекинского района БПЛА ВСУ сбросил взрывной предмет, который разрушил кровлю одного из строений. Он также сообщил, что в поселке Доброе Грайворонского округа было сброшено несколько боеприпасов, которые частично повредили частный дом и четыре машины.

Накануне Гладков сообщил о том, что в поселке Красная Яруга Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в результате удара ранен мужчина. Уточняется, что транспортное средство уничтожено огнем.