Губернатор Владимирской области сообщил о ликвидации трех БПЛА над регионом
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно подавили три беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Владимирской области. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Сегодня ночью и ранним утром Центральный регион атакован вражескими беспилотниками. На территории Владимирской области в настоящий момент силами ПВО подавлен один беспилотник», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Спустя несколько минут Авдеев сообщил о ликвидации еще двух БПЛА в Киржачском районе. Он уточнил, что на местах падения обломков работают специальные службы.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В этот же день губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об успешном подавлении БПЛА над городом. Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Жилые здания и объекты социальной инфраструктуры также не повреждены.