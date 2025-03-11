Александр Овечкин назвал пятерку самых талантливых хоккеистов
Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 11 марта в интервью «Спорт- Экспресс» назвал пять самых талантливых хоккеистов, против которых он когда-либо играл.
«[Коннор] Макдэвид, понятное дело, а также [Натан] Маккиннон, [Сидни] Кросби, [Евгений] Малкин, [Никита] Кучеров. Очень много талантливых. Но выбирать кого-то одного не хотел бы», — сказал обладатель Кубка Стэнли 2018 года.
Также Овечкин рассказал о погоне за достижением канадца Уэйна Гретцки, лучшего снайпера в истории НХЛ. На его счету 894 шайбы в регулярных чемпионатах, россиянин уже забросил 886.
10 марта стало известно, что Овечкин набрал 1600-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекорда Гретцки по забитым голам в НХЛ до восьми шайб. Кроме того, 39-летний российский форвард стал 11-м хоккеистом в истории, преодолевшим рубеж в 1600 очков.