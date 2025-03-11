Рубио назвал условие для возобновления американской помощи Киеву
Решение о возобновлении поставок американского вооружения Киеву зависит от итогов встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Об этом 10 марта сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я думаю, что всё понимание паузы в помощи в целом — это то, я надеюсь, что мы сможем решить. Очевидно, что это произойдет завтра», — заявил госсекретарь.
Он добавил, что помощь может быть возобновлена в том случае, если американская делегация выйдет довольной из переговоров.
Кроме того, по словам Рубио, украинский президент Владимир Зеленский не является членом команды от Украины. Он не будет участвовать в переговорном процессе.
Он также добавил, что американские представители продолжают работать с украинской стороной над соглашением по совместной разработке минеральных ресурсов Украины, которое ранее было сорвано в Белом доме.
В этот же день агентство Bloomberg сообщило о том, что грядущие переговоры делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии станут очередной закономерной попыткой администрации американского лидера Дональда Трампа убедить Зеленского в необходимости заключения частичного перемирия.