Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали к западу от Королевства Тонга
Рядом с западным побережьем главного острова Королевства Тонга Тонгатапу произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 11 марта сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
Уточняется, что сейсмособытие произошло на расстоянии 300 км от столицы королевства, города Нукуалофа, население которого составляет 22 тыс. человек. Его очаг залегал на глубине 414 км.
Дополнительной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В этот же день сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано у островов Рюкю в Японии. Эпицентр подземных толчков находился по координатам 28.696, 130.235. Очаг толчков находился на глубине 22 км.