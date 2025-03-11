Губернатор Тульской области сообщил о ликвидации БПЛА в Суворовском районе
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали украинский БПЛА в Суворовском районе Тульской области. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Миляев уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
В этот же день стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили беспилотники над территорией Рязани. Губернатор региона Павел Малков отметил, что жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не были повреждены. По предварительным данным, пострадавших нет.