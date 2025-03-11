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Sky News узнал о наличии авиатоплива на столкнувшемся с контейнеровозом танкере

Sky News: на столкнувшемся с контейнеровозом танкере было авиационное топливо
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Фото: Getty Images/Freelancer
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На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом у берегов Британии, было авиационное топливо объемом более 220 тыс. баррелей. Об этом 10 марта сообщил телеканал Sky News.

«В момент удара судно Stena Immaculate перевозило 220 тыс. баррелей авиатоплива в 16 отдельных грузовых танках. На данном этапе неясно, какой объем топлива мог быть выброшен в результате инцидента», — приводит телеканал заявление компании.

Позже телеканал Sky News узнал, что британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего без вести члена экипажа грузового судна Solong спустя 12 часов после их начала. Все 23 человека, находившиеся на борту нефтяного танкера Stena Immaculate, были найдены.

«Один член экипажа [грузового судна] Solong остается пропавшим без вести. К сожалению, после интенсивных поисков пропавшего члена экипажа его так и не нашли, и поиски прекращены», — заявил командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон.

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Танкер и грузовое судно столкнулись у северо-восточного побережья Англии 10 марта. По данным агентства Reuters, на место происшествия направили вертолет, самолет, спасательные лодки и находящиеся поблизости суда со средствами пожаротушения. Sky News сообщил, что в результате пострадали 32 человека. Позже телеканал заявил о спасении всех 37 моряков, находящихся на борту судов, однако позже сообщалось, что один моряк пропал без вести. Тогда же информировалось о том, что судно перевозило цианид натрия.

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