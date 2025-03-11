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Херш заявил об игнорировании демократами в США победы РФ в украинском конфликте

Херш: демократы в США игнорируют то, что Россия выиграла в конфликте на Украине
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Американские демократы и бывшая администрация экс-президента США Джо Байдена игнорируют победу России в украинском конфликте. Такое заявление 10 марта сделал журналист Сеймур Херш в своей статье.

«В Вашингтоне руководство Демократической партии, годами игнорировавшее проблемы президента Джо Байдена, теперь игнорирует всё больше свидетельств того, что Россия выиграла конфликт на Украине», — говорится в материале журналиста.

Кроме того, по его словам, американский лидер Дональд Трамп создал все необходимые условия для того, чтобы завершить украинский конфликт путем переговоров без вмешательства вооруженных сил. Он уточнил, что бывшая администрация США решала этот вопрос ошибочной и опасной политикой.

Также Херш заявил, что в каких-либо договорах, связанных с урегулированием конфликта, не будет учитываться роль украинского президента Владимира Зеленского. Журналист также обратил внимание на то, что российский лидер Владимир Путин согласен на завершение боевых действий.

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Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль 1 марта заявила, что Россия одержала победу в специальной военной операции (СВО). По ее словам, РФ не потерпела поражение и победила сама. Кнайсль подчеркнула, что Россия оказалась стабильной, вопреки ожиданиям Запада.

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