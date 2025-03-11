В Москве обновят более 600 крыш жилых домов

В Москве стартовали работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных жилых домов. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 679 кровель, из них 346 — плоские наплавляемые крыши и 333 — металлические скатные, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В частности, им предстоит полностью заменить кровельные покрытия, отремонтировать стыки плит, ограждения, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах, пишет RT.

Бирюков указал на то, что капитальный ремонт плоских крыш является сезонным, специалисты могут проводить их только в плюсовую температуру. Ремонтировать скатные металлические крыши можно круглый год, сообщает «Москва 24».

В конце января сообщалось, что в подмосковной Балашихе в этом году заменят больше 20 лифтов в восьми жилых домах. Помимо этого, в Электростали запланирована реставрация кровли 34 домов, отмечает 360.ru.