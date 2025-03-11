Аэропортам Крайнего Севера отказали в субсидии на 9 млрд рублей

Росавиации не хватает средств на поддержание работоспособности региональных аэропортов в районах Крайнего Севера, об этом говорится в материалах по итогам работы в 2024 году, с которыми ознакомились «Известия». В документе утверждается, что Федеральное агентство воздушного транспорта ставит вопрос об увеличении финансирования северных авиагаваней с 2023 года, но заявки в Минфин не находят поддержки.

Речь идет о семи предприятиях: «Аэропорты Севера», «Аэропорты Камчатки», «Аэропорты Чукотки», «Аэропорты Красноярья», «Аэропорт Амдерма», «Аэропорты Дальнего Востока» и «Аэропорт Кызыл». Они объединены в Федеральные казенные предприятия (ФКП) и в общем имеют 82 взлетно-посадочные полосы для круглогодичного использования.

По данным Росавиации, в 2024-м северным ФКП выделено 4,13 млрд рублей, благодаря чему перевезено 1,5 млн пассажиров. Количество самолето-вылетов из них составило 47,42 тыс. Однако на 2025 год этой субсидии уже не хватает. Дополнительно требуется 9 млрд рублей в год из федерального бюджета для поддержания материально-технической базы аэропортов.

Средства понадобились, в частности, для реорганизации аэродромов, обеспечения транспортной безопасности, создания новых филиалов, а также на закупку техники и модульных зданий. Кроме того, многим существующим объектам необходим капитальный и текущий ремонты. В Росавиации подчеркнули, что за счет собственных средств аэропорты сделать это не в состоянии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Суровым — условия: аэропортам Крайнего Севера отказано в субсидии на 9 млрд