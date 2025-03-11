На востоке Москвы построят семь образовательных объектов

Инвесторы построят на востоке Москвы семь образовательных объектов площадью свыше 33 тыс. кв. м в ближайшие три года. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в объектах образования предусмотрено почти 1,5 тыс. школьных и дошкольных мест. Новые здания появятся в районах Измайлово, Гольяново, Перово, Метрогородок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Новые детсады и школы дополняют социальную инфраструктуру столицы как рядом с новой жилой застройкой, так и в сложившихся районах. У горожан с их открытием появляется больше возможностей выбрать для своего ребенка образовательное учреждение вблизи дома.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в Гольяново, например, построят детсад, рассчитанный на 250 воспитанников, в нем будет 10 групповых ячеек. Там оборудуют бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, пишет НСН. В том же районе в 2027 году девелопер планирует возвести здание образовательного комплекса общей площадью более 8 тыс. кв. м, отмечает сайт aif.ru.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение образовательных объектов на востоке столицы на всех этапах, сообщает сайт kp.ru.