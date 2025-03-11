Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о переговорах США и Китая по саммиту Трампа и Си Цзиньпина в июне
Мир
Столкнувшийся с танкером контейнеровоз в Северном море перевозил цианид натрия
Мир
Лавров обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ
Мир
Маск заявил о крупной кибератаке на соцсеть Х
Мир
С двух столкнувшихся в Северном море судов спасли всех 37 моряков
Экономика
В ЦБ сообщили о возможных лимитах на ипотеку и автокредиты
Мир
Глава МИД Дании заявил о готовности отправить на Украину миротворцев
Экономика
Каждая вторая компания МСП хочет отказаться от инвестиций в 2025 году
Мир
СМИ сообщили об отказе Азербайджана в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Общество
Регионам выделят допфинансирование на закупку лекарств для «редких» пациентов
Мир
Рубио заявил о необходимости уступок Киевом при любом мирном соглашении
Мир
Захарова обвинила Макрона в клевете после его слов о транзите газа в Молдавию
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Мир
Парагвай хочет нарастить экспорт мяса в Россию
Мир
СМИ сообщили о планах США добиться от Украины согласия на частичное перемирие
Спорт
Овечкин не намерен продлевать контракт с ХК «Вашингтон Кэпиталз»
Общество
В Тюмени пенсионер перевел мошенникам 22 млн рублей

Стоимость детских тарифов предложили уравнять с ценой стандартной поездки в такси

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Цена на проезд с детьми в такси должна быть не дороже стоимости стандартного тарифа, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Дорожное продвижение: 50% такси предлагают обязать иметь детские кресла
В Госдуме хотят ввести новый механизм ценообразования поездок для семей

«Мы сейчас на тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, и я вижу, что мы уже в шаге от этого решения, что детский тариф не может быть дороже. То есть не может быть так, что человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше», — отметила Буцкая.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал несправедливостью тот факт, что в метро многодетные ездят по льготам, а на такси им приходится выбирать тариф с повышенной ценой.

«Нужно сделать так, чтобы семьи с детьми не платили в такси больше других граждан», — подчеркнул он.

В Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) предложили заострить внимание на тарифах с минивэнами, которые приходится вызывать для поездок многодетным. Стоимость на такие перевозки еще дороже, чем на детский тариф. Как уточнила председатель ассоциации Ольга Леткова, повышенные цены для пассажиров с детьми вызывают вопросы, потому что нет особенных трат, кроме специальных кресел, которыми должны быть оборудованы автомобили.

«Если такси заставят возить всех по одному тарифу, то они могут поднять цены на всё. Поэтому есть смысл действительно сделать налоговый вычет. Может быть, это будет экономически выгоднее», — добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Справедливости рады: в РФ предложили ввести налоговый вычет на поездку с детьми в такси

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025