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Каждая вторая компания МСП хочет отказаться от инвестиций в 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2025 году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие. Об этом говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index) и по результатам которого меньше половины компаний (49%) готовы инвестировать.

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Для сравнения: удовлетворительным можно считать уровень инвестиционной активности, при котором порядка 65–70% компаний заявляют о готовности вкладываться в себя, пояснила «Известиям» старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.

По данным исследования, в первую очередь на объеме инвестиций сказывается ключевая ставка. На последнем заседании 14 февраля регулятор сохранил второй раз подряд ее уровень на 21% годовых.

«Вынуть из оборота собственные средства и пустить их на развитие у МСП не получится, так как большинство предприятий не могут похвастаться значительной финансовой подушкой. То есть у них остается только кредитование», — отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олега Решетникова, Банк России на следующем заседании учтет инвестиционную активность МСП и не будет повышать ставку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вложение обязывает: каждая вторая малая компания отказывается от инвестиций

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