«Известия» подсчитали расходы каждого европейца на помощь Украине

Каждый житель европейских стран НАТО с начала спецоперации заплатил за поддержку Украины от $500 до $1,5 тыс. Это следует из расчетов «Известий», основанных на данных Кильского института мировой экономики и статистической службы Евросоюза Eurostat.

Лидирует в этом рейтинге Дания. В среднем обычный датчанин заплатил $1468 на помощь Украине с 2022 года. Далее с большим отрывом идет Норвегия: ее граждане потратили по $655. Жители Эстонии занимают третье место с показателем в $631. Каждый гражданин Финляндии в среднем за три года потратил $521, каждый швед — $554.

В Нидерландах, Литве и Люксембурге заплатили от $441 до $427. Средний американец потратил на поддержку Киева $354, он занимает лишь девятое место по этому показателю. Замыкает десятку лидеров Латвия, чьи жители внесли по $338.

При этом Великобритания, Германия и Канада занимают места с 11-го по 13-е. Франция оказалась лишь на 20-й строчке.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить военную поддержку Украины и передачу ей разведанных. В абсолютных цифрах именно Вашингтон лидирует по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карманный маневр: каждый житель стран НАТО заплатил до $1,5 тыс. за поддержку Киева