Более 13 тыс. лифтов произвели в Москве в 2024 году
В 2024 году в Москве произвели более 13 тыс. лифтов. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Среди подъемных машин — скоростные, панорамные, медицинские, грузовые и другие виды лифтов, пишет сайт kp.ru.
«При поддержке города столичные лифтостроительные предприятия разрабатывают современные, быстрые подъемники, оснащенные инновационными системами и оборудованием», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Гарбузова.
В прошлом году предприятия столицы выпустили 13 тыс. лифтов, что составляет более 50% от общего объема изготовленных в России лифтов, отмечает 360.ru.
В конце января сообщалось, что в 2025 году в Москве капитально отремонтируют 2428 жилых домов и заменят 4265 лифтов, пишет RT. Региональную программу капитального ремонта домов в Москве реализуют с 2015 года, напоминает НСН.