Пожар на заводе по утилизации отходов в Ульяновске ликвидирован
Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на территории завода по утилизации отходов в поселке Новосельдинский в Ульяновске. Об этом 10 марта сообщили в ГУ МЧС по региону.
«0:37 (по местному времени, 23:37 мск. — Ред.) объявлена полная ликвидация», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
О возгорании на территории завода по утилизации отходов в поселке Новосельдинский стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что загорелся технический магний на открытой территории. По данным источника «Известий», площадь пожара составила 20 кв. м. На месте работали сотрудники пожарно-спасательных подразделений.