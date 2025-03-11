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Пожар на заводе по утилизации отходов в Ульяновске ликвидирован

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Фото: МЧС России
dzen
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Спасатели МЧС ликвидировали возгорание на территории завода по утилизации отходов в поселке Новосельдинский в Ульяновске. Об этом 10 марта сообщили в ГУ МЧС по региону.

«0:37 (по местному времени, 23:37 мск. — Ред.) объявлена полная ликвидация», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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О возгорании на территории завода по утилизации отходов в поселке Новосельдинский стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что загорелся технический магний на открытой территории. По данным источника «Известий», площадь пожара составила 20 кв. м. На месте работали сотрудники пожарно-спасательных подразделений.

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