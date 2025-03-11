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В России подорожали китайские автомобили с пробегом

«Авто.ру Оценка»: цена китайского авто с пробегом выросла до 3,74 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. При этом китайские машины на «вторичке» выросли в цене на 2,6%, до 3,74 млн рублей, сообщили «Известиям» 11 марта эксперты «Авто.ру Оценка».

В отличие от новых сегмент автомобилей с пробегом по итогам февраля не демонстрирует аналогичных признаков замедления: объем предложения оказался в 1,5 раза выше, чем в 2024-м, а в структуре предложения произошли изменения, отметили аналитики.

Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в 5%. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на 3%. Это произошло за счет сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%.

Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в феврале осталась на уровне января и составила 722 тыс. рублей (на 5% меньше, чем годом ранее). Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,2 млн рублей, что лишь на 20 тыс. рублей выше январских значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей оказалась выше — 2,41 млн рублей, но при этом это всё еще почти на 9% меньше, чем год назад.

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Ранее, 10 марта, директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.

6 марта стало известно, что за последний зимний месяц в России было реализовано 78 040 новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года. Самой популярной маркой остается Lada, доля которой выросла до 31%.

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