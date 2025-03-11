Врач назвала вызывающие аллергию весной растения
Поллиноз — это аллергическая реакция на пыльцу растений, проявляющаяся воспалением слизистой ротоглотки, дыхательных путей и глаз. О том, пыльца каких деревьев вызывает его, 11 марта «Известиям» рассказала аллерголог-иммунолог, детский специалист сети клиник «Семейная» Виктория Галяс.
Она отметила, что в этом году тепло пришло достаточно рано.
«Первыми начинают цвести деревья, и сейчас уже в воздухе определяется пыльца ольхи, к которой в скором времени присоединится орешник и главный враг среди деревьев — береза. Остальные деревья также добавляют концентрацию пыльцы в воздух, но именно эти три дерева являются основным виновником весеннего поллиноза», — сказала Галяс.
По словам специалиста, при отсутствии должной терапии поллиноз может перерасти в бронхиальную астму.
«К сожалению, с каждым годом количество людей, страдающих этим недугом, растет, жалобы могут начать проявляться уже с двух лет у детей и в любом возрасте у взрослых», — подчеркнула аллерголог-иммунолог.
Она посоветовала обязательно посетить аллерголога в случае, если человек начал наблюдать характерные для поллиноза симптомы. По ее словам, обратиться к врачу можно и заблаговременно, чтобы начать предсезонную подготовку, которая поможет минимизировать жалобы, а еще лучше — осенью, чтобы начать лечение, ведь пыльцевая аллергия очень успешно лечится.
4 марта первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина в пресс-центре МИЦ «Известия» заявила, что четверть населения России имеет то или иное аллергическое заболевание. По ее словам, у огромного количества граждан аллергия не диагностирована.