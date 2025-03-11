В «Столото» подвели итоги 2024 года в сфере благотворительности

В прошлом году «Столото» поддержал более двух десятков социальных и благотворительных проектов. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

«За 2024 год нам удалось помочь более чем 25 проектам и организациям. Основные получатели помощи — это дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди и люди с инвалидностью. «Столото» поддерживает и развитие инклюзивного спорта. Наша цель — не просто поддерживать, но и вдохновлять на изменения, объединять неравнодушных людей в их стремлении помочь ближнему», — отметила Оксана Тубман, директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

В списке тех, кого поддержал «Столото» из собственных средств, как крупные проекты (например, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), так и небольшие некоммерческие организации и благотворительные фонды.

В мае 2024 года был организован второй благотворительный пасхальный тираж «Русского лото». По его итогам организации «Милосердие» было направлено 46,4 млн рублей.

Кроме того, с 2021 года «Столото» проводит конкурс грантов на поддержку благотворительных проектов, в котором могут принять участие зарегистрированные в России НКО. В 2024 году победителями конкурса стали восемь организаций.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.