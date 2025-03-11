В Москве набирает популярность альтернативный способ заработка на недвижимости

Несмотря на высокие рыночные ставки по ипотеке, столичная недвижимость продолжает привлекать инвесторов. Вместе с тем сам подход к инвестициям поменялся — схема покупки новостройки на старте продаж для перепродажи после ввода объекта в эксплуатацию стала менее популярной. На этом фоне всё более востребованы альтернативные схемы вложений в недвижимость. Об этом «Известиям» рассказали в MR Analytics 11 марта.

Так, доля сделок с целью последующей перепродажи на столичном рынке новостроек за последние три года существенно сократилась. В условиях высокой ключевой ставки и рыночных ставок по ипотеке среди покупателей первичного жилья всегда преобладают те, кто заинтересован в решении жилищного вопроса здесь и сейчас. Вместе с тем инвестиционная активность сохраняется. Особенно активно растет сегмент закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) — бюджет входа позволяет зарабатывать на девелоперском продукте, не прибегая к кредитам.

Инвесторы фонда получают прибыль от продажи реализованной недвижимости застройщиком: средства распределяются управляющей компанией между пайщиками пропорционально количеству паев после ввода объекта в эксплуатацию. Выплаты производятся постепенно, по мере реализации оставшихся в экспозиции лотов согласно графику продаж.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Так, каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на квартиру. В то же время 7% респондентов уже готовятся переехать в приобретенное жилье, а 14% планируют начать или завершить ремонт (14%). Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.