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В Москве набирает популярность альтернативный способ заработка на недвижимости

MR Analytics: в Москве наблюдается рост ЗПИФ недвижимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Несмотря на высокие рыночные ставки по ипотеке, столичная недвижимость продолжает привлекать инвесторов. Вместе с тем сам подход к инвестициям поменялся — схема покупки новостройки на старте продаж для перепродажи после ввода объекта в эксплуатацию стала менее популярной. На этом фоне всё более востребованы альтернативные схемы вложений в недвижимость. Об этом «Известиям» рассказали в MR Analytics 11 марта.

Так, доля сделок с целью последующей перепродажи на столичном рынке новостроек за последние три года существенно сократилась. В условиях высокой ключевой ставки и рыночных ставок по ипотеке среди покупателей первичного жилья всегда преобладают те, кто заинтересован в решении жилищного вопроса здесь и сейчас. Вместе с тем инвестиционная активность сохраняется. Особенно активно растет сегмент закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) — бюджет входа позволяет зарабатывать на девелоперском продукте, не прибегая к кредитам.

Инвесторы фонда получают прибыль от продажи реализованной недвижимости застройщиком: средства распределяются управляющей компанией между пайщиками пропорционально количеству паев после ввода объекта в эксплуатацию. Выплаты производятся постепенно, по мере реализации оставшихся в экспозиции лотов согласно графику продаж.

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