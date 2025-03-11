Психолог назвала негативные последствия постоянного использования соцсетей

Постоянное неконтролируемое использование соцсетей может вызвать стресс, тревогу, чувство одиночества. Психолог, супервизор и основатель Института практической психологии и супервизии Ольга Берг рассказала «Известиям» 11 марта, почему так происходит и с чего начать путь исцеления от цифровой зависимости.

«Парадоксально, но изначально соцсети воспринимались как невинное развлечение и удобный способ коммуникации с людьми по всему миру. Но с появлением рекламы в интернете некоторые соцсети стали напоминать торговый центр и выставку «успешного успеха», — отметила эксперт.

По ее словам, пик популярности инфокурсов и роликов о миллионных доходах пришелся на 2022–2024 годы. Развивалась онлайн-активность, возможности для заработка стали доступнее. При этом классовое расслоение усилилось.

«Люди, привыкшие жить от зарплаты до зарплаты, брали кредиты, чтобы оплатить обучение и выбраться из финансовой ямы. Однако эффект был обратным. Желание приблизиться к инфлюенсерам и начать жить красиво, как в сторис любимого блогера, сыграло злую шутку: бесконечное сравнение себя с другими, чувство неудовлетворенности, резкая смена трендов и невозможность «переварить» огромный поток информации привели к хроническому стрессу и тревоге среди населения», — объяснила Берг.

В то же время она обратила внимание на то, что социальные сети еще больше укрепили у некоторых пользователей чувство тотального одиночества и нежелание выходить из комнаты.

«Мы знаем, кто и с кем развелся, кто недавно стал отцом, а кто построил дом на море. Чужая жизнь постоянно мелькает у нас перед глазами, а в своей мы «плывем по течению». Тысячи подписчиков и сотни лайков на сторис лишь маскируют внутреннюю пустоту от невозможности строить близкие и доверительные отношения в жизни», — добавила психолог.

Эксперт уточнила, что особенно остро это ощущение переживают молодые люди. Социальные сети стали их главным способом общения, они всё чаще сталкиваются с фрустрацией, потому что виртуальное общение не заменяет настоящие отношения.

Кроме того, постоянный неконтролируемый просмотр соцсетей может привести к проблемам со сном.

«Большинство людей после работы хотят «дожить» этот день, посвятив время себе. И часто выбирают не книгу, ванну с пеной или сон, а просмотр рилс и сторис в запрещенной сети. Экран телефона, излучающий синий свет, мешает выработке мелатонина, который помогает засыпать. Из-за этого мы становимся беспокойными, хуже спим, а усталость усугубляет психическое состояние», — сказала Берг.

Для того чтобы справиться с цифровой зависимостью, она рекомендовала установить лимит на соцсети. Также можно отказаться от мониторинга ленты после пробуждения и перед сном. Вместе с тем следует понаблюдать, когда появляется желание посмотреть в телефон. По словам специалиста, часто это происходит, когда человеку тревожно или скучно.

«Попробуйте заменить это действие на звонок маме, бабушке или другу — им будет приятно услышать ваш голос, а вы получите поддержку и успокоение», — посоветовала психолог.

Эксперт подчеркнула, что ни одно виртуальное общение не заменит реальную встречу. Она рекомендовала проводить время с родными людьми: гулять на свежем воздухе, общаться за чашечкой кофе, вместе готовить.

К тому же стоит устроить цифровой детокс.

«Не стоит находиться в соцсетях 24 часа в сутки, особенно если вы работаете онлайн. Давайте себе время на перерыв — хотя бы в выходные или отпуске. Это поможет нервной системе перезагрузиться, а вам восстановить силы и энергию», — добавила супервизор.

Она рекомендовала выбирать контент, который вдохновляет, а не заставляет чувствовать себя хуже, а также отписаться от аккаунтов, которые вызывают зависть, разочарование, чувство вины и стыда.

Ранее, 6 февраля, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал «Известиям», что контент, который потребляют пользователи смартфонов, способен сформировать зависимость, схожую с наркоманией. По его словам, такие последствия может вызвать регулярный просмотр коротких роликов или постоянный поиск негативной информации в Сети.