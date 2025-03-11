Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о переговорах США и Китая по саммиту Трампа и Си Цзиньпина в июне
Мир
Столкнувшийся с танкером контейнеровоз в Северном море перевозил цианид натрия
Мир
Лавров обсудит безопасность журналистов на переговорах с генсеком ОБСЕ
Мир
Маск заявил о крупной кибератаке на соцсеть Х
Мир
С двух столкнувшихся в Северном море судов спасли всех 37 моряков
Экономика
В ЦБ сообщили о возможных лимитах на ипотеку и автокредиты
Мир
Глава МИД Дании заявил о готовности отправить на Украину миротворцев
Экономика
Каждая вторая компания МСП хочет отказаться от инвестиций в 2025 году
Мир
СМИ сообщили об отказе Азербайджана в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Общество
Регионам выделят допфинансирование на закупку лекарств для «редких» пациентов
Мир
Рубио заявил о необходимости уступок Киевом при любом мирном соглашении
Мир
Захарова обвинила Макрона в клевете после его слов о транзите газа в Молдавию
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Мир
Парагвай хочет нарастить экспорт мяса в Россию
Мир
СМИ сообщили о планах США добиться от Украины согласия на частичное перемирие
Спорт
Овечкин не намерен продлевать контракт с ХК «Вашингтон Кэпиталз»
Общество
В Тюмени пенсионер перевел мошенникам 22 млн рублей

Психолог назвала негативные последствия постоянного использования соцсетей

Психолог Берг предупредила о возникновении стресса из-за просмотра соцсетей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Постоянное неконтролируемое использование соцсетей может вызвать стресс, тревогу, чувство одиночества. Психолог, супервизор и основатель Института практической психологии и супервизии Ольга Берг рассказала «Известиям» 11 марта, почему так происходит и с чего начать путь исцеления от цифровой зависимости.

«Парадоксально, но изначально соцсети воспринимались как невинное развлечение и удобный способ коммуникации с людьми по всему миру. Но с появлением рекламы в интернете некоторые соцсети стали напоминать торговый центр и выставку «успешного успеха», — отметила эксперт.

По ее словам, пик популярности инфокурсов и роликов о миллионных доходах пришелся на 2022–2024 годы. Развивалась онлайн-активность, возможности для заработка стали доступнее. При этом классовое расслоение усилилось.

«Люди, привыкшие жить от зарплаты до зарплаты, брали кредиты, чтобы оплатить обучение и выбраться из финансовой ямы. Однако эффект был обратным. Желание приблизиться к инфлюенсерам и начать жить красиво, как в сторис любимого блогера, сыграло злую шутку: бесконечное сравнение себя с другими, чувство неудовлетворенности, резкая смена трендов и невозможность «переварить» огромный поток информации привели к хроническому стрессу и тревоге среди населения», — объяснила Берг.

Влияние соцсетей: проблемы с психическим здоровьем достигли масштабов пандемии
Врачи рассказали о росте ментальных заболеваний и причинах этого

В то же время она обратила внимание на то, что социальные сети еще больше укрепили у некоторых пользователей чувство тотального одиночества и нежелание выходить из комнаты.

«Мы знаем, кто и с кем развелся, кто недавно стал отцом, а кто построил дом на море. Чужая жизнь постоянно мелькает у нас перед глазами, а в своей мы «плывем по течению». Тысячи подписчиков и сотни лайков на сторис лишь маскируют внутреннюю пустоту от невозможности строить близкие и доверительные отношения в жизни», — добавила психолог.

Эксперт уточнила, что особенно остро это ощущение переживают молодые люди. Социальные сети стали их главным способом общения, они всё чаще сталкиваются с фрустрацией, потому что виртуальное общение не заменяет настоящие отношения.

Кроме того, постоянный неконтролируемый просмотр соцсетей может привести к проблемам со сном.

«Большинство людей после работы хотят «дожить» этот день, посвятив время себе. И часто выбирают не книгу, ванну с пеной или сон, а просмотр рилс и сторис в запрещенной сети. Экран телефона, излучающий синий свет, мешает выработке мелатонина, который помогает засыпать. Из-за этого мы становимся беспокойными, хуже спим, а усталость усугубляет психическое состояние», — сказала Берг.

Для того чтобы справиться с цифровой зависимостью, она рекомендовала установить лимит на соцсети. Также можно отказаться от мониторинга ленты после пробуждения и перед сном. Вместе с тем следует понаблюдать, когда появляется желание посмотреть в телефон. По словам специалиста, часто это происходит, когда человеку тревожно или скучно.

«Попробуйте заменить это действие на звонок маме, бабушке или другу — им будет приятно услышать ваш голос, а вы получите поддержку и успокоение», — посоветовала психолог.

Эксперт подчеркнула, что ни одно виртуальное общение не заменит реальную встречу. Она рекомендовала проводить время с родными людьми: гулять на свежем воздухе, общаться за чашечкой кофе, вместе готовить.

К тому же стоит устроить цифровой детокс.

«Не стоит находиться в соцсетях 24 часа в сутки, особенно если вы работаете онлайн. Давайте себе время на перерыв — хотя бы в выходные или отпуске. Это поможет нервной системе перезагрузиться, а вам восстановить силы и энергию», — добавила супервизор.

Она рекомендовала выбирать контент, который вдохновляет, а не заставляет чувствовать себя хуже, а также отписаться от аккаунтов, которые вызывают зависть, разочарование, чувство вины и стыда.

Ранее, 6 февраля, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал «Известиям», что контент, который потребляют пользователи смартфонов, способен сформировать зависимость, схожую с наркоманией. По его словам, такие последствия может вызвать регулярный просмотр коротких роликов или постоянный поиск негативной информации в Сети.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025