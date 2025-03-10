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Губернатор Махонин рассказал Путину о развитии Пермского края

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин 10 марта провел в Кремле встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Губернатор доложил главе государства о развитии региона в течение прошедших пяти лет. Особое внимание он уделил поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

По теме семей и их поддержки он также уточнил, что каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье. Губернатор подчеркнул, что меры социальной поддержки получают порядка 140 тыс. семей.

Махонин также отметил развитие спортивной инфраструктуры и назвал целью утроение числа построенных спортивных объектов и увеличение до 70% доли жителей региона, которые систематически занимаются физическими активностями.

Кроме того, Махонин уточнил, что в регионе на 30% выросло число дорог, соответствующих нормативным требованиям. При этом смертность в результате ДТП снизилась на более чем 20%.

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Пресс-служба правительства РФ 10 марта сообщила, что на территории Вологодской, Московской и Новосибирской областей планируют создать новые экономические зоны (ОЭЗ). Отмечается, что за счет средств областного бюджета региональные власти до 2027 года создадут инженерную, транспортную, социальную и иную инфраструктуру ОЭЗ. На цели планируется направить свыше 1,5 млрд рублей.

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