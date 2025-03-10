Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на пост премьер-министра республики Александра Турчина. Об этом 10 марта сообщило агентство БелТА.

До настоящего времени Турчин занимал пост председателя минского облисполкома. В свою очередь, бывший премьер-министр Роман Головченко возглавил Нацбанк Белоруссии.

Турчин позже заявил журналистам, что существенной коррекции экономического курса не будет.

«Самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие нашей страны. Конечно, во главе угла — люди, повышение их благосостояния», — сказал новый глава правительства.

Президент Белоруссии 3 марта представил состав нового экономического блока правительства республики. Его возглавил возглавил первый вице-премьер Николай Снопков. Таким образом, президент сформировал команду, которую он считает способной решать стоящие перед страной задачи.