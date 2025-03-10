Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области превысили 66 тыс. человек. Об этом 10 марта сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что за последние сутки ВСУ лишились в регионе более 340 военных. Потери техники при этом составили два танка, три самоходные артиллерийские установки и семь боевых машин пехоты, включая две БМП Bradley американского производства.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 66270 военнослужащих, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров, 2173 боевые бронированные машины», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, украинская армия за время вооруженного вторжения на территорию РФ лишилась 539 орудий, 52 систем залпового огня и 25 установок зенитно-ракетных комплексов.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в военном ведомстве.

Днем ранее Минобороны сообщило об освобождении четырех населенных пунктов Курской области: Малой Локни, Черкасского Поречного, Косицы и Лебедевки. Также российская армия взяла под контроль хутор Новенькое в Сумской области.