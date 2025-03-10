Синоптик спрогнозировал до 15 градусов тепла в Москве 11 марта

Днем 11 марта в Московском регионе прогнозируется, что температурные значения достигнут +15 градусов. При этом до конца недели ожидается облачность и небольшой дождь. Об этом 10 марта «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Рекордные температуры конца прошлой недели он объяснил отсутствием снежного покрова. По его словам, обычно в это время в Московском регионе лежит снег, и солнечные лучи отражаются от него — 70% из них уходят обратно в атмосферу.

В послеполуденные часы 10 марта прогнозируется температура от +11 до +13 градусов. По его словам, начиная с 11 марта циркуляционный механизм будет немного меняться. Так, антициклон, принесший в регион ясную погоду, начнет отходить на юго-восток. Ночь 11 марта будет без осадков, однако появится облачность. Прогнозируемая температура — от +3 до +5 градусов. Он отметил, что примерно такие значения ожидаются на протяжении всей рабочей недели в ночное время.

«Днем небывало высокая температура прогнозируется. <…> Рекордное значение завтра прогнозируется — температура +13…+15. По области даже до +16 градусов», — сказал Вильфанд.

Ожидаемые значения превысят температурную норму на 10–12 градусов, отметил он. Соответствующая температура характерна для второй половины апреля. Такие изменения определяются сходимостью воздушных потоков — юго-западного и юго-восточного.

«Но будет облачно, особенно во второй половине дня даже дождь небольшой прогнозируется», — прокомментировал он погоду 11 марта, добавив, что в этот день также ожидается понижение давления на 6–8 мм ртутного столба.

Этот процесс продолжится до конца недели — в пятницу, 14 марта, давление будет уже около 730 мм рт. ст., подчеркнул эксперт.

«Погода не просто облачная, но и дождливая. <…> В пятницу дождь умеренный, но в целом со вторника по пятницу включительно прогнозируется, что выпадет не менее 10 мм осадков», — рассказал Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что к выходным циклон, вероятнее всего, переместится на восток и температура заметно понизится, однако она всё равно будет выше нормы на 3–4 градуса.

8 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве в этот день была зафиксирована рекордно теплая погода за всю историю метеонаблюдений в городе. В 14:00 воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, прогрелся до +10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня.