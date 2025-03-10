Резкое падение индекса промпроизводства зафиксировали в Петербурге

Значительное снижение показал индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в январе 2025 года. Особенно это заметно в секторе производства напитков.

По данным «Петростата», за первые месяцы года показатель снизился с 119 до 44,3%. Это стало самым резким спадом среди всех отраслей. Замедление роста или сокращение объемов производства фиксируется в 15 отраслях экономики. Так, количество секторов с отрицательной динамикой выросло по сравнению с прошлым годом с 10 до 12.

По мнению аналитиков, это связано с изменением потребительского спроса, ростом себестоимости сырья и сложностями с логистикой. Телеканал «78» отмечает, что власти уже начали обсуждать меры поддержки, чтобы стабилизировать ситуацию.

В конце февраля стало известно о том, что в Санкт-Петербурге начнется выпуск импортозамещающих деталей для автомобилей Lada, производство наладит военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод».

Выпуск деталей наладят в рамках федеральной инициативы по поддержке проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, которые необходимы для отрасли автомобилестроения.