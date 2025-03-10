Режим «технологической тишины» введут в Мурманске в конце марта

В Мурманске установят режим «технологической тишины». Соответствующее постановление подписано главой администрации Юрием Сердечкиным.

Речь идет о запрете на земляные, ремонтные работы, гидравлические испытания инженерных сетей на территории Мурманска. Также вводится запрет на работы в охранных зонах электросетевых объектов.

Режим начнет действовать 21 марта и завершится 28 марта. Он не будет распространяться на случаи аварийных работ, пишет ИА «Би-порт».

В середине февраля сообщалось о начале работ в первых домах по программе капремонта в Мурманске и Североморске. Специалисты меняют инженерные сети тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, ремонтируют крыши. Контракты с подрядчиками по большинству домов были заключены еще в конце прошлого года.