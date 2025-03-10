Администрация США «вполне понятно» действует, пытаясь избавиться от груза всего неэффективного, неправдоподобного и коррупционного. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Так он прокомментировал сведения о том, что администрация Белого дома поставила на паузу программы, введенные экс-главой государства Джо Байденом, призванные «противодействовать российской кампании саботажа и диверсиям на территории США и Европы».

Пресс-секретарь президента РФ также отметил отсутствие подтверждений существования данной программы. По его словам, доказательства не были установлены даже в ходе специальных разбирательств в Соединенных Штатах и европейских странах.

«Это абсолютно пустые обвинения и эфемерные программы, поэтому в данном случае нынешняя администрация США, которая пытается избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного и так далее, ну вполне понятно действует», — сказал Песков.

Газета The New York Post 8 марта сообщила, что отказ президента США Дональда Трампа от союзнических отношений с Европой разрушает идею коллективного Запада, противостоящего России. По данным издания, такое положение дел вызывает у европейцев настоящий шок, поскольку без американской военной мощи перед их странами будет стоять колоссальная задача по перевооружению.

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