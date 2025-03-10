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Количество вакансий выросло за месяц на 6% в Псковской области

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В Псковской области зафиксирован рост количества вакансий. За последний месяц местные работодатели разместили порядка 3 тыс. новых предложений на платформе hh.ru. Это на 6% превышает спрос, который был в начале года.

Данные свидетельствуют о растущей активности работодателей в регионе, пишет Псковская лента новостей. Наибольший рост количества предложений — в сфере искусства и масс-медиа. Там спрос на специалистов увеличился на 75%. Второе место по этому показателю занимает сфера страхования (+48%). На третьем месте — управление персоналом (+43%).

Впрочем, по словам руководителя пресс-службы hh.ru «Центр Северо-Запад» Марии Бузуновой, в девяти сферах за месяц зафиксировали снижение потребности в новых сотрудниках. Это административный персонал, маркетинг и реклама, а также финансы.

Наибольший доход в регионе наблюдается у административного персонала. Там средняя зарплата порядка 98 тыс. рублей. На втором месте по уровню дохода оказались работники транспорта, получающие около 94 тыс. рублей в месяц. На третьем — специалисты в сфере строительства и недвижимости, чей ежемесячный доход составляет 77 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,5 тыс. рублей, что на 17% выше этого показателя в прошлом году. Всего в 60 из 174 специальностей работодатели готовы платить сотрудникам больше 100 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата самым высокооплачиваемым профессиям на рынке труда в России — дата-сайентистам и DevOps-инженерам из сферы IT — составляет 250 тыс. и 235 тыс. рублей в среднем соответственно (–6% и –7% за год). Специалистам-брокерам в этом месяце работодатели готовы платить 200 тыс. рублей (+38%), а системным аналитикам предлагают 179,6 тыс. рублей (+1%).

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