Дорожные ограждения привели в порядок в Подмосковье

В Московской области привели в порядок дорожные ограждения. Отремонтированы поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, установленные на дорогах в 10 округах.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры уточняет, что работы проходили на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, на улице Гагарина в Жуковском, улице Ворошилова и Борисовском шоссе в Серпухове, Дзержинском шоссе в Котельниках, Московской улице во Фрязине, улице Семенюка в Дмитрове.

Кроме того, отремонтировали ограждения на Осташковском шоссе в деревне Пирогово в Мытищах, на улице Ленина в Лосино-Петровском, Южном обходе Подольска и на 45-м км Каширского шоссе в Домодедове.

Ранее федеральные трассы на территории Московской области начали готовить к прохождению весеннего паводка. Специалисты уже проводят обследование искусственных сооружений и систем водоотвода. Кроме того, проводится очистка дорог от мусора, льда и посторонних предметов.